Masque au travail : un casse-tête pour certains métiers

En attendant l'accès à des masques transparents, les orthophonistes sont obligés d'enlever leur masque quand ils travaillent avec les mimiques du visage. Pour les créateurs de parfum, enlever le masque est indispensable pour évaluer une senteur. Alors, ils se retrouvent vite hors-la-loi. Le masque se révèle aussi handicapant pour certains enseignements comme un cours de code pour sourds et malentendants par exemple. L'enseignement d'une langue étrangère est tout aussi délicat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.