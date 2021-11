Masque, contrôles aux frontières : la France renforce les restrictions sanitaires

Contrôle à nos frontières, retour du masque à l'école et dans certains centres-villes pour faire face au rebond des contaminations, plus 39% en une semaine. Le taux d'incidence vient de dépasser les 100 cas pour 100 000 habitants, c'est deux fois le seuil d'alerte. Des passagers en provenance de Belgique lundi après-midi ne semblent pas au courant des nouvelles restrictions. Les non vaccinés venus de Belgique et d'Allemagne notamment pouvaient jusqu'à hier entrer en France avec un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il en faut maintenant un de moins de 24 heures. L'enjeu, éviter l'importation du virus depuis nos pays voisins où l'épidémie flambe, et limiter la contagion sur notre territoire. Le masque devient obligatoire dans le centre-ville de Blois, à Vendôme et à Romorantin, comme dans l'ensemble des écoles élémentaires pour les 6,7 millions d'élèves du CP au CM2, car les admissions en réanimation commencent à augmenter. Ce lundi soir, 1 257 patients sont en soin critique. L'hiver amène aussi d'autres infections respiratoires, la grippe et al bronchiolite, qui font craindre l'engorgement des hôpitaux. TF1 | Reportage J. Devambez, C. Pueyo, C. Madronet