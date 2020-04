Masque, école, malades... ce qu'il faut retenir du plan de déconfinement d'Édouard Philippe

Après plus de six semaines de confinement, Édouard Philippe a détaillé ce mardi 28 avril à l'Assemblée nationale le plan de déconfinement pour l'après-11 mai. Plus d'une heure de discours et des dizaines d'annonces dont le port du masque, la reprise des cours pour les élèves, la prise en charge des personnes testées positives au coronavirus. Que faut-il retenir d'essentiel dans l'allocution du Premier ministre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.