Masque en entreprise : avez-vous compris les règles ?

Le nouveau protocole sanitaire qui concerne toutes les entreprises est entré en vigueur ce matin. Le principe est simple. Le masque est obligatoire partout ou presque. Toutefois, les règles ne sont pas toutes les mêmes selon que l'on travaille dans un département classé vert, orange ou rouge. Vous pouvez ainsi l'enlever avec plus ou moins de facilité. Comment s'est passée cette première journée masquée ?