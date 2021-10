Masque en entreprise : le ras-le-bol

Ils sont au bureau avec le masque sur le nez depuis le matin. Ces salariés l'avouent, ils n'en peuvent plus. Le port du masque est d'autant plus difficile à justifier que l'entreprise est dans les Landes. Une zone où le virus circule peu. Mais pour la gérante, pas le choix. Elle a l'obligation d'appliquer la loi. Certains patrons souhaitent aller au-delà des mesures prévues par la loi. En effet, ils veulent tomber le masque et rendre le pass sanitaire obligatoire en entreprise. Mais à quelle condition une telle mesure peut-elle être mise en place ? Pour Maître Amélie d'Heilly, avocate au cabinet Latournerie Wolfrom, si la loi le décidait, il y aurait une possibilité de mettre en place le pass sanitaire en entreprise. Elle serait forcément en deux temps. Il y aura d'abord une loi, qui autoriserait ensuite à préciser la mesure par décret. Un pays l'a déjà fait. En Italie, le décret imposant le pass sanitaire dans toutes les entreprises sera appliqué dans 10 jours. Les salariés sans pass seront suspendus sans rémunération. Ceux qui fraudent seront passibles d'une amende de 1 500 euros.