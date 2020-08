Masque et gestes barrières : ce qui va changer en entreprise

Une entreprise voulait faire revenir la majorité de ses salariés dès la semaine prochaine, mais avec le port du masque bientôt obligatoire à l'intérieur, elle a fait marche arrière. Elle a décidé de garder trois quarts de ses employés en télétravail en septembre. Dans un atelier de métallurgie, il n'y a pas de télétravail possible. Les soudeurs ne peuvent pas porter de masque pour des raisons pratiques. Ils devraient le mettre pour se déplacer dans les pièces communes.