Masque et pass sanitaires : les contrôles renforcés

À 13 h, les restaurants sont pleins. En caméra cachée, nous vérifions dans une dizaine d'établissements si le pass sanitaire est réclamé. Huit d'entre eux l'ont vérifié. Lorsque nous affirmons que nous n'en avons pas, certains refusent de nous servir. Ils risquent gros, pourtant deux établissements sur dix nous laissent entrer sans vérifier le pass. D'autres font preuve d'une certaine tolérance. À Paris, les riverains ont souvent le sentiment qu'il y a moins de contrôle depuis quelque temps. Ce n'est pourtant pas ce qu'indique le chiffre officiel. Depuis l'annonce du renforcement du contrôle il y a sept, les policiers ont vérifié plus de 30 0 00 pass sanitaires, soit 50%s de plus que la semaine précédente. Ce mercredi 17 novembre à Strasbourg, une patrouille de police a interrogé plus d'une centaine de personnes. Seule l'une d'entre elles n'était pas en règle. Bilan, une amende à 135 euros et la gérante du bar verbalisé pour une contravention de cinquième classe de 1 000 euros. L'objectif est de mettre fin au relâchement général. D'après le gouvernement, ces contrôles seront renforcés sur les prochaines semaines partout dans l'Hexagone. TF1 | Reportage A. Basar, X. Boucher, E. Payro