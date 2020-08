Masque obligatoire à l’école : un coût supplémentaire pour les familles

Pour un masque chirurgical, comptez 50 centimes. Au rythme de trois par jour, cela revient à 180 euros par mois pour une famille de quatre personnes. Pour une protection en tissu, lavable 30 fois, comptez six euros. Il en faut trois par mois, soit un budget mensuel de 72 euros pour quatre personnes. Une dépense dont se serait bien passée la plupart des familles.