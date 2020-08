Masque obligatoire à l'extérieur : quels critères les villes retiennent-elles ?

Près de 1 200 communes sont aujourd'hui concernées par le port du masque obligatoire en extérieur afin d'éviter un rebond de l'épidémie. Ce sera bientôt le cas à Paris et en petite couronne. Définir les zones concernées est un véritable casse-tête, parce que la règle change d'un lieu à l'autre. Nos journalistes nous montrent comment les communes de la région parisienne tentent de s'organiser.