Masque obligatoire : dans quels endroits devra-t-on le porter ?

La mesure sur le port du masque sera bientôt généralisée à tout le pays dès le début de la semaine prochaine, le temps de préciser cette notion d'espace public clos. Alors, quels seront les nouveaux lieux concernés ? Existe-t-il une liste des établissements recevant du public ? Quelles seraient les éventuelles sanctions ? Nos journalistes vous aident à y voir un peu plus clair. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.