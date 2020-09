Masque obligatoire : la préfecture du Bas-Rhin doit revoir sa copie

Le port du masque oui, mais pas dans n'importe quelle circonstance : voilà en substance la décision du tribunal administratif de Strasbourg. Un changement de pied pas toujours compris par les Alsaciens. "Vous croyez que le Français moyen, il pense à mettre son masque quand il y a du monde et peut-être le retirer quand il n'y a pas de monde. C'est grotesque", réagit un passant. "C'est plus simple de le généraliser, que de dire ça sera de telle heure à telle heure ou sur cette rue, pas cette rue", réagit une autre. Pour justifier sa décision, la juridiction affirme qu'il "n'existerait pas en permanence et sur la totalité des communes concernée une forte concentration de population. En clair, pas de risque avéré d'expansion du virus. À l'origine de ce recours, un médecin et un psychologue. Tous deux considèrent que cet arrêté préfectoral constitue une atteinte aux libertés individuelles. Cette décision risque-t-elle de créer un précédent à Paris et à Marseille ? Le port généralisé du masque peut-il être remis en cause ? Interrogé par TF1, Me Serge Portelli, avocat et ancien magistrat, estime "ça peut inciter un certain nombre de citoyens ou d'associations à contester une généralisation du port du masque dans tous les lieux à n'importe quelle heure". La préfecture du Bas-Rhin a jusqu'à lundi 7 septembre à midi pour revoir sa copie.