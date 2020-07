Masque obligatoire : les commerçants divisés

Au marché couvert de Sainte-Maxime, le masque n'est pas encore obligatoire. Mais les commerçants s'y préparent déjà. "Ça sera à nous d'essayer de faire en sorte que tout le monde le mette", assure une commerçante. Côté client, les avis sont partagés. Pour certains, "c'est une bonne chose". Pour d'autres, "le masque est dérangeant au quotidien" Jusque-là, l'accessoire était obligatoire dans les transports en commun, les Ehpad et pour les professeurs dans les écoles. Mais à partir du 1er août, il le sera aussi dans les espaces publics clos comme les magasins. Marie-Luz est responsable d'une friperie à Paris. Elle craint que cette mesure ne fasse fuir ses clients. Paolo Nicolas, lui, n'y voit pas d'inconvénient. "Dès qu'il y a un client, c'est obligatoire qu'on met notre masque parce qu'on n'a pas envie que ça se répercute sur nous. Des acteurs de la grande distribution se félicitent de cette nouvelle qui permettra de protéger leurs salariés. "Depuis quelques semaines, on observe un certain relâchement un peu partout en France. Même dans les magasins, on recommande fortement le masque. Dans certains endroits, le masque n'est porté qu'à 20 ou 30%", explique Dominique Schelcher, PDG de Système U, saluant une bonne décision. On ne connaît pas la liste des lieux concernés. Les salles de sport craignent d'en faire partie. "Si on rajoute ça, il y a beaucoup de gens qui vont décider de ne plus venir. Et là aujourd'hui, nous, en termes de gestes commerciaux, de résiliation et de non-vente, ça va être très compliqué", confie Elodie Julien, directrice du réseau Neoness. Le décret est en préparation et pourrait être publié avant le 1er août.