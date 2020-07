Masque obligatoire : l'exemple belge

La Belgique a franchi le pas concernant le port obligatoire du masque dans tous les lieux recevant du public. Désormais, il est interdit d'entrer dans un magasin sans en porter. Les cinémas, les lieux de culte, et même les musées sont aussi concernés par cette obligation. Le pays a pris des mesures très dissuasives. Passé un délai d'information, la police est chargée de dresser des amendes extrêmement importantes pour éviter une deuxième vague. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.