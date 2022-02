Masque : où l’enlever, où le porter ?

À partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire en extérieur partout en France. Sur ce marché de la région parisienne, il est plus compliqué de s'y retrouver : les affiches "Port du masque obligatoire" n'ont pas encore été retirées. Pourtant, il n'est plus obligatoire sur ce marché, comme sur les autres dans l'Hexagone. Malgré cet allègement, certaines personnes ont décidé de porter leur masque. "Je trouve que c'est toujours une sécurité. J'ai pris les habitudes et je pense qu'elle n'est pas si mauvaise", explique une senior. Le masque reste d'ailleurs recommandé lorsqu'il n'est pas possible de maintenir la distanciation. Il existe toutefois des exceptions à cette liberté retrouvée. Le masque reste obligatoire sur les quais de gare en extérieur et aux arrêts de bus, de tram et de car, aux abords des transports publics en bref. À l'intérieur des supermarchés ou des boutiques, les restrictions ne sont pas levées. C'est le cas chez le fleuriste. Dans les restaurants, le masque reste obligatoire jusqu'à la table. TF1 | Reportage D. Sitbon