Masques de protection : pourquoi des retards de livraison ?

Lors de son allocution, lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé que les masques de protection seraient livrés dès demain dans les 25 départements les plus touchés par le coronavirus. Le ministre de la Santé a même affirmé que les camionnettes contenant les masques étaient partis. Pourtant, leur livraison a pris du retard. Les masques de protection sont ardemment attendus depuis des semaines par les professionnels de santé, notamment les pharmaciens.