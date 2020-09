Masques en tissu : quelles sont les nouvelles consignes ?

Les connaissances scientifiques à propos de ce virus ont beaucoup progressé ces six derniers mois. C'est ce qui explique que les conseils donnés par les experts changent également au fil du temps. Dernier exemple en date, l'Académie de médecine vient d'assouplir considérablement les règles liées à la désinfection des masques en tissu réutilisables. Ces nouvelles recommandations vont simplifier la vie des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.