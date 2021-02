Masques FFP2 : pourquoi les ventes s’envolent ?

Il n'est que midi, cette pharmacienne vend déjà sa vingtième boite de masque FFP2 de la journée. Habituée aux masques chirurgicaux, cette mère de famille change pour ce modèle plus filtrant. Peu importe pour les clients s'il est vendu dix fois plus cher qu'un chirurgical, à un euro l'unité. Tout craint la forte contagiosité du variant britannique. Même si le FFP2 semble plus efficace, il n'est pas tout le temps nécessaire. "Dès lors qu'on est dans un espace où l'on peut respecter une distance d'un mètre entre les personnes, si chacun porte un masque chirurgical, ce serait suffisant", prévient Camille Lefranc, pharmacie "Lafayette" - Paris (16e). Cet afflux de demandes a déjà une conséquence. Les prix sont en hausse sur Internet. Sur ce site par exemple, cette boîte de vingt masques est vendue à 37 euros, quasiment deux fois plus chère qu'en pharmacie. Cette ruée sur les masques fait aussi courir un risque : celui d'une pénurie. Selon Renaud Nadjahi, président "UPRS pharmaciens Ile-de-France", "si on en manque, très clairement, on va mettre en danger les professionnels de santé qui sont là pour soigner". Ce scénario est aujourd'hui écarté par le gouvernement. Aucune interdiction de vente en pharmacie n'est pour l'instant envisagée.