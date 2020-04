Masques grand public : où s'en procurer et à quel prix ?

Le pharmacien est avant tout le meilleur interlocuteur pour se procurer un masque grand public. Ce dernier doit être homologué AFNOR, un logo qui indique le nombre d'utilisations après lavage. Il varie de 5 à 30 fois suivant les matériaux employés. Ce chiffre déterminera le prix, entre 5 et 10 euros la pièce. Pour les plus démunis, cinq millions de masques seront mis à disposition chaque semaine par l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.