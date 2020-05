Masques jetables, la nouvelle pollution

Le week-end denier, un plongeur a repêché des masques et des gants usagés au large d'Antibes. Avant de finir au fond de l'eau, ces objets sont jetés par terre. Un geste qui se multiplie depuis le début du déconfinement dans plusieurs villes. Outre le danger écologique, cet incivisme fait courir un gros risque de contamination aux éboueurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.