Masques : le grand relâchement ?

Le Conseil scientifique estime que les citoyens ne prennent plus assez de précautions. Deux mois après le déconfinement, le port du masque semble être passé de mode. Dans les centres-villes comme dans les entreprises, aux terrasses de cafés comme dans les centres commerciaux, les masques se font de plus en plus rares. Mais pourquoi ? Y a-t-il assez de masques disponibles ? Comment se fait-il qu'il soit obligatoire dans certains magasins et pas dans d'autres ?