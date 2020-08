Masques obligatoires dans les collèges et lycées : doivent-ils être gratuits ?

Le gouvernement a rendu obligatoire le masque dans les collèges et les lycées. Mais pour le moment, il ne compte pas en distribuer gratuitement aux élèves. C'est pourtant ce qu'attendent de nombreux parents. Plusieurs régions ou départements ont donc décidé de prendre les devants. C'est notamment le cas dans l'Essonne. L'opération a bien évidemment un coup. Alors, qui va le payer ?