Masques obligatoires : patrons et salariés sont-ils prêts ?

Dès ce mardi, le port du masque sera rendu obligatoire presque partout dans les entreprises, les usines ou les ateliers. Face à cette obligation, une société de la région parisienne, que nous avons visitée, a beaucoup investi dans des nouveaux aménagements pour rendre le masque plus supportable. Mais à quelques heures de l'entrée en vigueur de cette mesure, patrons et salariés sont-ils prêts ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.