Masques : on ne pourra bientôt plus s'en passer

Pour limiter la transmission du coronavirus, le masque est crucial. À partir de la mi-mai, 17,5 millions de modèles grand public seront produits chaque semaine dans le pays. En attendant, il est d'ores et déjà possible d'en trouver. Mis à part sur Internet, on peut se procurer des masques auprès de certains magasins de tissu. Ils proposent des kits à faire soi-même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.