Masques respiratoires : où en est-on ?

Dans son allocution, le président de la République s'est engagé à ce que le 11 mai prochain, chacun de nous puisse avoir un masque. Seuls 35 millions ont été réceptionnés la semaine dernière. Il en faudrait 40 millions par semaine rien que pour équiper les soignants. Olivier Véran a promis d'en acheminer de 1,6 milliard il y a quinze jours. Où en est-on ? Le pont aérien entre la Chine et la France fonctionne-t-il ?