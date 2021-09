Masques : un fabricant français appelle à l’aide

Les stocks débordent. Cette usine de masques près de Guingamp n'arrive pas à les liquider. Les cartons s'accumulent et la trésorerie tourne à vide. “On les a un peu en travers de la gorge des sociétaires qui nous ont bousculé, qui nous ont dit : ‘aller plus vite, il faut y aller, allez-y'. Puis, une fois qu'on est prêt, bah non non enfin de compte, on n'en a pas besoin”. Lancée il y a un an pour répondre à la pénurie de masques, cette production 100% française voit ses clients lui tourner le dos. Hôpitaux ou collectivités optent pour la concurrence chinoise. “Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les entreprises vont se ravitailler alors qu'ils ont une entreprise à côté de chez eux. Pour moi, on n'est pas soutenu par nos entreprises qui travaillent ici en Bretagne, surtout à Guingamp”. Les produits asiatiques sont plus de cinq fois moins cher, environ 1,20 euros la boite de 50 masques contre 7 euros dans cette coopérative locale. Conséquence : la chaîne de production est au ralenti. Plusieurs ouvriers ont dû changer de métier pour aider à écouler les stocks. Il y a encore dix jours, Amandine travaillait à la chaîne, elle est désormais commerciale. Par téléphone, les salariés bradent les prix comme Tristan : “On a décidé tous ensemble de se serrer les coudes. Recruté en janvier pour travailler sur les machines, il était heureux de rejoindre un secteur porteur. Aujourd'hui, c'est la douche froide. “Moi, je me sens abandonné clairement par l'État, parce qu’ils ont appelé à relocaliser les entreprises. Ce qui a été fait. Plusieurs entreprises ont répondu à cette demande et aujourd'hui, il y a aucun appel à la préférence nationale pour préserver des points stratégiques comme les nôtres”. Lors de sa création en 2020, l'entreprise avait vu large. Ces nouvelles machines devaient venir renforcer la production. Arrivées la semaine dernière, elles n'ont pas encore été déballées.