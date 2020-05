Masques vendus en grande surface : où les trouver et à quel prix ?

Les supermarchés qui ont mis en vente ce lundi, pour la première fois, des masques chirurgicaux ont été souvent pris d'assaut. Partout, les achats sont rationnés. Pour l'instant, ils ne vendent que des masques jetables. D'ici quinze jours, ils recevront d'autres masques en tissu lavable, qui coûteront entre un et trois euros. Qui aurait pu penser qu'un objet vendu 60 centimes d'euros, il y a deux mois seulement, puisse être aussi précieux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.