Masques : y en aura-t-il assez pour tout le monde ?

Actuellement, une centaine d'entreprises tricolores fabriquent des masques en tissu. Depuis le 31 mars, elles en ont produit 10,5 millions et les cadences continuent de s'accélérer. Quant aux masques chirurgicaux et FFP2, la production est de 8 à 10 millions par semaine, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, et on en importe 60 millions par semaine. Est-ce suffisant pour équiper tout le monde ? Éléments de réponse avec Yani Khezzar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.