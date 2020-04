Masques : y en aura-t-il suffisamment pour tout le monde ?

Sachant que les masques en tissu ne doivent pas être portés plus de quatre heures, il faut en compter 164 millions pour satisfaire les besoins de la population active. On est bien loin du stock disponible en ce mardi 28 avril. Nous n'en avons que 41 millions. Le gouvernement table sur 136 millions de masques alternatifs disponibles la semaine du 11 mai, mais cela ne suffira pas. C'est pourquoi il compte sur les communes, les entreprises, mais aussi les particuliers pour en fournir en nombre suffisant. Aujourd'hui, la moitié de la production est française. L'industrie textile s'est fortement mobilisée, mais elle n'a pas la capacité de production nécessaire pour faire face aux énormes besoins de la population. Il faut donc en importer majoritairement du Maroc, de Tunisie et du Vietnam. Au mois de mai, on devrait recevoir au total 20 millions de masques par semaine, venus de l'étranger.