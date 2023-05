Massif de la Sainte-Baume : la Provence vue d’en haut

C’est un écrin de verdure à perte de vue, dominé par le plus haut sommet de Provence, le massif de la Sainte-Baume. On trouve à son pied, des pins, des ifs, des houx et des érables, mais la star de ce territoire méditerranéen depuis 8 000 ans, c’est le hêtre. Cette forêt abrite une biodiversité unique, mais aussi un trésor qui se mérite. Laissez-vous guider par les sentiers escarpés, par les sons des cloches avant de gravir l’interminable escalier de pierre. Axel a perdu le compte de ses pas, nous l’avons fait pour lui, il y avait 150 marches. Avant d’arriver dans la grotte de Sainte-Marie Madeleine, un sanctuaire niché dans la falaise et surplombant la forêt domaniale. Dans cette grotte, où selon les croyances la sainte aurait vécu. Huit frères dominicains se relaient et célèbrent des offices. Chaque année, des milliers de visiteurs, venus du monde entier, s’y pressent et viennent prendre le temps et profiter d’un panorama à couper les souffles. Un peu plus loin, d’étranges sons attirent notre attention. Chaque semaine, un apiculteur, muni de son enfumoir, visite ses 150 ruches. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar