Massif des Alpilles : la forteresse de Provence

C'est une porte d'entrée grandiose pour partir à la découverte des Alpilles, le château des Baux-de-Provence. Une forteresse perchée sur un rocher qui offre d'abord un panorama à 360°, à ne surtout pas manquer. Voilà pourquoi notre visite, accompagnée d’Étienne Devic, le directeur du château des Baux-de-Provence, commence par un arrêt sur un point haut. Au Moyen-âge, les seigneurs des Baux font partie des plus puissants souverains du Midi. Leur forteresse, creusée en partie dans le rocher, impressionne. Malgré les destructions, les vestiges de ce passé glorieux sont encore bien présents, dans la chapelle castrale notamment. Les époques se superposent. Les styles ont changé avec le temps, mais la pierre des constructions est toujours restée la même. Elle provient de carrières situées un peu plus bas, aux pieds du château, dans le Val d'Enfer. Aujourd'hui, les anciennes carrières servent à la projection de spectacles immersifs, sons et lumières. Sur des parois de quatorze mètres de haut, le sol et le plafond, plus de cent vidéoprojecteurs se mettent au service de la création artistique. Actuellement, les carrières de lumière nous invitent à découvrir Venise, la sérénissime. Plus de détails sur les trésors des Alpilles dans la vidéo en en-tête. T F1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot.