Massif du Caroux : un paradis pour les amoureux de la nature

Bien cachés au cœur du massif du Caroux, au fond des Gorges d'Héric, des bassins naturels, une eau limpide et, pour certains même, un spa en pleine nature, un havre de paix où des amis se laissent bercer par les sons de la nature. Pour ceux qui ont besoin d'action, un site ludique qui donne envie de faire du canyoning. Les plus courageux partent pour une balade de dix kilomètres aller-retour dans un cadre grandiose. “On se sent tout petit à côté. Toutes les pierres, les roches, cela vous rend humble et petit.”, s’exprime une randonneuse. Une roche qui reflète les rayons du soleil et donne au Caroux son surnom de Montagne de lumière. À vélo sur la voie verte, une peintre en vacances et son mari se laissent envoûter par la vue sur les "aiguilles". Cette piste cyclable de 75 kilomètres très accessible, la Passa Païs, suit le tracé d'une ancienne voie ferrée et permet de découvrir un pont de type Eiffel et toute une variété de paysage. Ce jour-là, on peut humer, au passage, un parfum de fleurs, les immortelles ou hélichryses, surnommées aussi plantes au curry. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier