Match des Bleus : près de 4 000 supporters au rendez-vous

Jean-Marie Bagayoko affirme que le stade Al Janoub, Al Wakrah au Qatar, qui peut accueillir jusqu'à 40000 sièges, est déjà chauffé à blanc. Près de 4 000 Français sont en train de s'installer. Alors, on les a déjà beaucoup entendus, notamment lorsque les Bleus sont arrivés sur le terrain, poursuit-il. Les Bleus sont déjà sur le terrain à l'échauffement en pleine concentration. D'après notre journaliste, il y a beaucoup de détermination dans les regards, notamment dans ceux de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann, sans doute parmi les joueurs les plus attendus ce mardi soir. En ce qui concerne la météo, la climatisation du stade a été coupée deux heures avant le match. Il fait 24 ºC dans le stade. TF1 | Duplex J.M. Bagayoko