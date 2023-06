Matériaux de construction : l’appli pour bricoler gratuitement

Si Walid se rend sur le chantier, c’est pour venir chercher gratuitement une fenêtre. C’est déjà la treizième qu’il récupère, pour restaurer sa maison. Cela représente 11 000 euros d’économie. C’est une application mobile qui lui a permis de repérer les matériaux destinés à la déchetterie. Sur cette application, on trouve de tout, de la robinetterie, de la moquette ou encore des isolants. En seulement dix chantiers, tous en Île-de-France, 108 tonnes de matériaux ont été récupérées, et ce n’est qu’un début. C’est aussi un bon plan pour les professionnels qui évitent ainsi de payer pour se débarrasser de leurs déchets. “Quand on regarde la quantité de fenêtres qu’on a eu sur ce chantier, ça nous aurait coûté 2 000 euros. Aujourd'hui, ça ne nous coûtera que 1 000 euros”, a expliqué Jean-Baptiste Kengoum, chef de groupe. Ils versent tout de même une commission à l’application, mais toujours deux fois moins cher que le passage à la déchetterie. TF1 | Reportage N. Robertson, C. Diwo, A. Jannon