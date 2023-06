Matériaux, innovation : le virage vert du BTP

Au bord du Rhône, à Montalieu-Vercieu (Isère), une cimenterie s'est lancé un nouveau défi, devenir plus verte. Au cœur des préoccupations, un tuyau de 60 mètres de long. Il s'agit du four nécessaire à la fabrication du ciment et responsable de l'émission d'un tiers de CO2. Pour les réduire, le site remplace petit à petit les énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole par d'autres combustibles plus surprenants. Pour utiliser moins d'énergie, il travaille aussi sur la composition du ciment, comme l'explique Laury Barnes-Davin, directrice scientifique, recherche et développement du groupe Vicat - L'Isle-d'Abeau (Isère). Le ciment est fabriqué à base de calcium et de clinker, un mélange de roche calciné. C'est lui qui nécessite la combustion dans le four. Pour réduire l'émission de CO2, il faut donc diminuer le clinker. Une partie est alors remplacée par du biochar, un charbon d'origine végétale qui emprisonne le CO2. Une fois mélangé avec de l'eau, du sable et de gravier, le nouveau ciment donne un béton noir. Sur les chantiers, les défis sont nombreux. Le BTP génère aujourd'hui 25 % des émissions de CO2. Alors, il faut améliorer les matériaux, trouver de nouveaux moyens de chauffer en utilisant la chaleur du sol, par exemple. Existe-t-il d'autres innovations pour construire une maison plus écologique ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, H. Massiot, C. Blanquart