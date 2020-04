Matériel médical : les manques subsistent dans les hôpitaux

Si on connaît l'importance des masques pour limiter les risques d'attraper le coronavirus, on sait aussi qu'il en manque encore beaucoup. Et ce n'est pas tout pour les personnels soignants, car ces derniers ont également des difficultés à se fournir en blouse, en charlotte ou encore en gant. Plus inquiétants encore, certains médicaments pour la réanimation pourraient aussi faire défaut. Focus sur les besoins les plus urgents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.