Maternité de Sedan : prête à tout pour recruter

L’annonce est parue dans les journaux nationaux le weekend du 18 mars. Une page entière pour des offres d’emploi de médecin hospitalier dans les Ardennes. Avec en prime, une rue aux noms des spécialistes qui signeraient un contrat. Le maire de Sedan, Didier Herbillon, est prêt à changer ses plaques. Derrière ce geste symbolique, c’est l’avenir de la maternité de Sedan qui est en jeu. Au mois d’avril 2023, les deux derniers médecins anesthésistes sont partis en retraite. S’ils ne sont pas remplacés, plus aucun accouchement ne sera possible. Pour Alicia et Jeremy, des habitants de Sedan, Liana est leur quatrième enfant née dans cette maternité. Inaugurée il y a moins de dix ans, la maternité est bien équipée. Et les anesthésistes seraient embauchés au salaire maximum quelque soit leur ancienneté. Mais depuis deux ans, il n'y a aucun candidat. Les Ardennais en appellent donc au gouvernement pour sauver leur maternité. Les médecins candidats à la postérité dans les Ardennes ont jusqu’au 15 avril 2023 pour postuler. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux