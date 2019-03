Mathématiques : la bonne formule allemande

La semaine des mathématiques à l'école a commencé ce lundi 11 mars 2019. Le but de l'événement est de rendre la matière plus ludique. Et il y a du travail à faire. En quinze ans, notre pays a dégringolé de la 10ème à la 26ème place au classement mondial. L'Allemagne, qui était à la traîne, nous a même dépassé. Mais quelle méthode le pays a-t-il utilisé pour obtenir ce résultat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.