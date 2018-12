Matignon : le récit d'un "couac"

Le Premier ministre avait annoncé une série de mesures visant à apaiser la colère des gilets jaunes à la mi-novembre. Mardi 18 décembre, Matignon a déclaré qu'elles étaient annulées. Quelques heures plus tard, le gouvernement a finalement affirmé qu'elles étaient maintenues. Camille Colin nous raconte cette journée de totale confusion dans les coulisses du pouvoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.