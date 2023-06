Mauritanie : l'appel du désert

Le désert de l'Adrar se trouve au nord-est de la Mauritanie. C'est un océan dont les vagues sont comme figées dans le temps. Un groupe de randonneurs découvre pour la première fois ce trésor du Sahel. La taille des dunes peut atteindre 100 m de hauteur. Leurs formes ondulées invitent à la contemplation et inspirent les plus imaginatifs. Typiques des zones arides, ces dunes sont formées par les vents qui balaient la vallée pendant toute l'année. Ces visiteurs ont aussi découvert d'autres paysages comme les hauts plateaux en grès rouge qui donnent au désert des allures de Far West américain, ou des vallées de rochers formées il y a 500 millions d'années. Dans la région, il pleut en moyenne cinq à douze jours par an seulement. Alors, lorsqu'une oasis apparait dans un désert, c'est une halte quasi obligatoire. Entre 2007 et 2017, cet endroit magnifique était déserté par les touristes. Le pays était classé en zone rouge par la France. Mais ils sont de retour actuellement. En 2022, 5 000 personnes ont visité la région. C'est une aubaine pour les chameliers qui transportent les affaires des randonneurs dans le désert. En voie de disparition, le mode de vie des nomades fait partie des héritages culturels de la Mauritanie. Un atout important pour attirer plus de visiteurs. TF1 | Reportage S. Sissmann