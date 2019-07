Mauvais accueil des touristes à Paris : le tourisme de masse en cause ?

Malgré les cinquante millions de personnes qui visitent Paris chaque année, le tourisme de masse n'est pas la priorité de la mairie de la capitale. Preuve en est, l'immense majorité des visiteurs sont des couples ou des familles. Pour eux, la ville semble mieux adaptée, alors que pour les groupes de touristes la visite est un véritable chemin de croix, une course contre la montre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.