Mauvais joueur : le millionnaire condamné à payer cinq millions de dollars

Les Américains le connaissent par son surnom "Monsieur Oreiller", et ses publicités kitsch qui passent en boucle à la télévision. Multimillionnaire, Mike Lindell s’est lancé en politique devenant une des rares personnalités à soutenir Donald Trump. Il se fait même le porte-parole de toutes les théories du complot, selon lesquelles la présidentielle de 2020 a été truquée. Plus fort, il affirme détenir les preuves concrètes que l'élection a bien été faussée par la Chine, au profit de Joe Biden. Il va jusqu’à offrir cinq millions de dollars de récompense à quiconque démontrerait que ces preuves sont fausses. Un ingénieur informaticien l’a pris au mot, sa conclusion est que toutes ces soi-disant données cryptées ne contenaient aucune révélation sur l'élection. Pire, c’étaient de simples alignements de code informatique sans aucun sens. “Monsieur Oreiller”, pas très bon joueur, a refusé de verser les cinq millions dus à l’ingénieur. La justice vient de le condamner à payer cette somme, au nom du respect des règles de ce concours, édictées par “Monsieur Oreiller”, lui-même. Il va faire appel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien