Mauvais temps : les parcs d'attractions font grise mine

À l'entrée du parc Dennlys, ça n'est pas la foule des grands jours. Une famille est arrivée sur les lieux après avoir bravé la pluie et le froid. Normalement, un samedi comme celui-là, le parc devrait être plein. Mais aujourd'hui, ils n'ont que la moitié de leur fréquentation. C'est une météo qui secoue la profession, et la pluie qui tombe régulièrement fait du monde en moins. Résultats, plusieurs boutiques à l'intérieur du parc sont fermées aujourd'hui, quatre en tout sur dix points de vente. Les rares visiteurs du parc sont bien couverts. On rencontre quand même quelques courageux qui s'essayent aux splash, d'autres tentent de se réchauffer dans le train de la mine. Mais les chiffres de fréquentations sont en baisse, et c'est toute l'économie des parcs d'attractions qui fait le yoyo. "Là sur les points de vente, moins 7% à peu près de chiffres d'affaires en moins et en entrée de parc moins 11%.", s'exprime Émilie Merlot, directrice générale de "Dennlys Parc". Sur place, le prix d'entrée est de 21 euros par adulte, mais la baisse de fréquentation touche tous les parcs, y compris les plus importants en France. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire