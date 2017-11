Maxime Vachier-Lagrave veut devenir le roi des échecs

Il représente la France à l'étranger. Maxime Vachier-Lagrave a vingt-sept ans et il est l'un des meilleurs joueurs d'échecs de la planète. Certains pensent même qu'il pourrait devenir un jour champion du monde. Nous l'avons suivi en pleine préparation, à Majorque. Il y participe à un tournoi qui va décider de son destin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.