Mayenne : le village détruit son église

À la Baconnière (Mayenne), tirée par une grue, la charpente d'une église trop fragile finit par s'effondrer. Plus tôt, ce matin-là, les habitants du village se sont réunis pour assister à la déconstruction morceau par morceau de leur église. L'édifice du XIXe siècle est devenu au fil du temps trop dangereux. Le rénover aurait coûté sept millions d'euros à la commune. Par manque de ressources, elle a pris la décision de déconstruire l'église, c'est un crève-cœur. Le village n'est pas le seul confronté à cette situation. Dans l'Hexagone, plus de cinq mille églises sont dans un état de délabrement avancé. En février dernier, sous le regard des habitants, l'église de Genest-Saint-Isle (Mayenne) avait été détruite. Le point commun de tous ces édifices, c’est qu'ils ne sont pas inscrits aux Monuments Historiques. En conséquence, elles ne peuvent pas bénéficier des aides financières nécessaires à leur entretien. Pour permettre de classer certaines de ces églises, un inventaire des édifices religieux des petites communes devrait être réalisé d'ici septembre. TF1 | Reportage M. Stiti, C. Auberger, A. Santos