Mayenne : une file d'attente interminable pour un nouveau médecin

Ce lundi après-midi, devant la maison médicale d’Evron, ils sont une trentaine à attendre. Tous souhaitent s’enregistrer auprès du nouveau généraliste de la commune. Avec le départ à la retraite de plusieurs praticiens en juillet dernier, beaucoup se sont retrouvés sans solution. Jade a quitté le sud de la France pour s'installer ici. La semaine dernière, ils étaient plus d’une centaine à vouloir s’inscrire. Dans la commune et ses environs, 3 000 patients n’ont plus de médecin. Certains se sentent bien seuls. Pourtant, la maison médicale de Mayenne est bien dotée. Elle compte désormais quatre médecins et va en accueillir un autre avant la fin de l’année, mais cela ne suffit pas. Avec ses 9 000 habitants, la ville d’Evron fait tout son possible afin d’attirer de nouveaux praticiens. Le département de la Mayenne compte plus de 60 médecins généralistes pour 100 000 habitants. La moyenne nationale s’élève à 85. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche