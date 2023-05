Mayotte : la démolition du bidonville a commencé

Au pied-de-biche, les gendarmes forcent les portes des maisons du quartier et s'assurent qu’à l’intérieur, il ne reste plus personne. Les pelleteuses peuvent alors entrer en action. Au nord de Mayotte, dans le quartier de Majicavo, Talus 2 est l'un des plus grands bidonvilles de l’île. En tout, 162 logements insalubres vont y être détruits. Pour certains habitants, l’évacuation est brutale. Quatre-vingt-six familles y vivaient, les autorités en ont relogé 40 provisoirement, uniquement les Français et les étrangers en situation régulière. L’opération devait débuter il y a un mois, mais elle avait été suspendue par la justice. Après une bataille juridique, les 1 800 gendarmes et policiers déployés sur l’île vont maintenant sécuriser les chantiers de démolition. L’État veut ainsi lutter contre l'insalubrité, mais aussi l’immigration illégale et l’insécurité. Une quinzaine d'autres sites et un millier de logements doivent être détruits dans les prochains mois. Les clandestins seront expulsés vers les Comores voisines, mais accepteront-elles de récupérer leurs ressortissants ? Suspendues pendant plusieurs semaines, les liaisons maritimes ont repris la semaine dernière. TF1 | Reportage B. Guenais, A. Tocny, L. Glasson