Mayotte : l’épidémie de choléra fait un mort

Entre les tôles d'un bidonville, c'est une course contre l’épidémie de choléra pour les médecins. Prévention, dépistage, distribution de gel hydroalcoolique, ils vont à la rencontre des habitants de Koungou. C’est dans cette commune qu’un enfant de trois ans est décédé de cette infection. Le premier cas de choléra a été importé des îles voisines des Comores en mars. Depuis, l’infection se propage dans les quartiers les plus insalubres. Au total, 65 cas ont été recensés. Ce chiffre a doublé en une semaine. Dès qu’un malade est identifié, un protocole d’urgence est suivi par les médecins. Cet après-midi, le ministre de la Santé Frédéric Valletoux visite l’hôpital de Mamoudzou où deux unités dédiées au choléra ont ouvert. Au total, 4 000 cas contact ont été vaccinés, mais les élus veulent aller plus loin et demandent une campagne de vaccination massive. Face au risque d’épidémie, l'île se prépare au pire, 80 médecins et infirmiers réservistes ont été appelés en renfort. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Madi