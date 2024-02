Mayotte : les barrages toujours en place

Sur l’une des principales routes de Mamoudzou, les barrages tenus par les collectifs de citoyens sont toujours bien installés, malgré la visite du ministre de l’Intérieur, le dimanche 11 février. Ils veulent alerter sur l’insécurité, mais la tension monte avec les habitants. L’immigration illégale massive ou encore les affrontements quasi-quotidiens entre des groupes rivaux en plein centre-ville sont les objets de leur colère. Les revendications des manifestants s'affichent sur les barrages routiers, mais aussi sur les embarcadères. Selon Léa Merlier, notre envoyée spéciale à Mayotte, en temps normal, dix minutes suffisent pour rejoindre l'aéroport situé sur l'île juste en face, mais ce lundi 12 février, presque aucune barge ne circule, bloquée par les manifestants. Les bateaux, les voitures, mais aussi les camions de ravitaillement circulent difficilement. Dans le supermarché Sodifram, on attend des livraisons qui n'arrivent pas. Les courses virent à l'expédition. La plupart des services sont à l'arrêt, il n'y a plus de ramassage des ordures ni d'approvisionnement en carburant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Pocry