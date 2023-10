Mayotte : une île sans eau

La crise de l'eau, ça veut dire deux jours sur trois sans une goutte dans les tuyaux. Dans la cuisine, pour faire la vaisselle, il faut compter sur les réserves. De l'eau est stockée dans des bouteilles en plastique quand le robinet veut bien fonctionner. Parfois, il y a de mauvaises surprises, des dépôts grisâtres et des doutes certains, sur la qualité de l'eau. Le département le plus pauvre de France subit une pénurie d'eau sans précédent. En cause, la sécheresse et les infrastructures vétustes. Conséquence, les packs d'eau sont gardés comme des objets précieux. Dans un hangar communal, sous surveillance policière, il y a une préparation de distribution, destinée aux plus précaires dans un quartier défavorisé. Dans la matinée de ce vendredi 6 octobre, plusieurs centaines de bénéficiaires font la queue pour six bouteilles chacun. Pour encadrer, l'armée a été appelée. Un ticket est nécessaire pour obtenir les précieuses bouteilles d'eau. De l'eau gratuite, alors que dans les commerces, les prix sont parfois délirants. Malgré les appels des autorités pour bloquer les prix, sur place, les six bouteilles d'eau coûtent douze euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta