McDonald's à l'amende : que reproche-t-on à l'enseigne ?

Après six ans d'enquête du fisc français, McDonald's a finalement cédé. Alors, qu'est-il reproché au géant du fast-food ? Pour comprendre, il faut s'intéresser au modèle financier de l'enseigne. Elle gagne de l'argent grâce aux burgers, certes, mais surtout grâce à l'immobilier. Elle est propriétaire de la plupart de ses 1 500 restaurants en France. Ces derniers sont exploités par des franchisés soumis à des frais imposés par l'entreprise, comme l'explique Pascal Perri, spécialiste économie TF1-LCI. La justice soupçonne McDonald's d'avoir trop augmenté ces frais. Ces sommes sont bien souvent transférées au Luxembourg ou aux Pays-Bas, où l'impôt sur les sociétés est bien plus faible qu'en France. Que va-t-il advenir de l'argent versé par l'enseigne ? Ce chèque d'1.245 milliard d'euros rentre directement dans les caisses du trésor public. Mais selon Me Denis Chemla, avocat de McDonald's, c'est un accord gagnant-gagnant. D'autres entreprises sont-elles dans le viseur de la justice française ? Fin 2019, Google a accepté de verser 965 millions d'euros pour stopper toutes les procédures de redressement fiscal. Quant à General Electric, soupçonné d'avoir transféré 500 millions d'euros vers des paradis fiscaux, le groupe pourrait valider le même type d'accord. Mais McDonald's dispose désormais de 30 jours seulement pour régler l'addition. TF1 | Reportage V. Dépret,C. Adriaens-Allemand, S. Guillot